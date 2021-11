https://it.sputniknews.com/20211113/putin-uso-aviazione-strategica-nato-nelle-esercitazioni-sul-mar-nero-e-una-sfida-alla-russia-13728144.html

Putin: esercitazioni sul Mar Nero della Nato è una sfida alla Russia

L'Alleanza Atlantica ha potenziato le sue attività in tutto il Mediterraneo, con diversi velivoli vicino al confine russo e navi che effettuano manovre nel Mar... 13.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato sabato che le esercitazioni della Nato vicino al confine con la Russia sono una sfida pericolosa, perché il blocco occidentale sta usando le sue forze aeree strategiche."Devo dire che anche il nostro ministero della Difesa ha proposto di svolgere le proprie esercitazioni non pianificate nella stessa area. Ma credo che ciò non sia appropriato e non sia necessario aggravare ulteriormente la situazione", ha dichiarato Putin al canale televisivo Rossiya 24.Le dichiarazioni del presidente arrivano dopo che gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno lanciato esercitazioni vicino alle acque russe. In precedenza, l'ammiraglia della sesta flotta degli Stati Uniti, la USS Mount Whitney, è entrata nel Mar Nero e la Russia ha registrato più voli di ricognizione da parte di aerei della Nato vicino alla Crimea.Mosca ha più volte definito le attività della NATO nel Mar Nero una provocazione per stimolare le tensioni e perseguire una politica di contenimento della Russia. Putin ha recentemente definito le esercitazioni "destabilizzanti" e "pericolose", mentre il ministro degli Esteri Sergey Lavrov ha sottolineato che, inviando le proprie navi nella zona vicino al confine russo, Washington sta cercando di spingere i Paesi dell'area verso politiche conflittuali.La crisi migratoria al confine polaccoIl presidente russo ha inoltre commentato la crisi dei migranti che si sta verificando lungo il confine tra Bielorussia e Polonia, sottolineando ancora una volta che Mosca non ha alcun legame con tale situazione.Ha sottolineato che le compagnie aeree russe non trasportano migranti e non hanno responsabilità per le persone tra Polonia e Bielorussia.Per Putin, bisogna trovare una soluzione che soddisfi la Bielorussia e i Paesi europei, tra cui Polonia e Germania e altri stati, dal momento che i loro sistemi di assistenza sociale sono effettivamente sotto pressione.Ha auspicato che i contatti diretti tra la leadership della Bielorussia e i leader dei principali Paesi europei aiuteranno a risolvere questi problemi.Il presidente russo ha anche commentato l'avvertimento di Lukashenko, secondo cui la Bielorussia potrebbe interrompere il transito del gas se l'UE colpirà Minsk con nuove sanzioni.In teoria, dice Putin, Lukashenko può prendere questa decisione, ma infrangerà i contratti di transito e ha espresso la speranza che non accada.La crisi dei migranti si è intensificata nelle ultime settimane, poiché la Polonia (insieme alle vicine Lettonia e Lituania) ha segnalato un ingente flusso di migranti che cercano di entrare nell'Unione Europea dalla Bielorussia, accusando Minsk di facilitare l'immigrazione clandestina.La Bielorussia ha respinto tali accuse, affermando di non avere fondi per fermare la migrazione per le sanzioni europee.

