Nel Cremonese cacciato assessore no-vax dal sindaco leghista

In provincia di Cremona un assessore no-vax ha perso l'incarico al Comune dopo che il sindaco leghista di Casalmaggiore gli ha revocato la delega. 13.11.2021, Sputnik Italia

Il sindaco del comune di Casalmaggiore, nella provincia di Cremona, il leghista Filippo Bongiovanni, ha deciso, in accordo con le forze della maggioranza, di revocare il mandato all'assessore alle Politiche sociali Gianfranco Salvatore, no-vax e no-green pass convinto, a tal punto da aver iniziato a rifiutarsi di sottoporsi al tampone per l'ottenimento della certificazione verde per lavorare in municipio.L'assessore era stato travolto da un ciclone di polemiche, dopo essere stato visto a Trieste a partecipare, senza mascherina, ad una manifestazione no-vax.Salvatore non ha mai nascosto la sua opposizione all'obbligo vaccinale anti-Covid, così come considera "un ricatto discriminante" la prassi del tampone per ottenere il green pass, con cui accedere al lavoro.

