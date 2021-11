https://it.sputniknews.com/20211113/no-green-pass-a-milano---foto-video-13739762.html

A Milano no green pass in piazza con Robert Kennedy Jr. - REPORTAGE

A Milano no green pass in piazza con Robert Kennedy Jr. - REPORTAGE

All’Arco della Pace si sono riunite 4-5 mila persone per ascoltare Robert F. Kennedy, Jr., chairman di Children's Health Defense e oppositore del green pass. 13.11.2021, Sputnik Italia

Quattro, forse cinque mila persone si sono radunate sulla piazzetta dell’Arco della Pace per ascoltare i vertici della organizzazione Children's Health Defense.La manifestazione è stata regolarmente autorizzata dalle autorità competenti e si è svolta in modo pacifico. Mentre aspettavano arrivo del Chairman di CHD, Robert F. Kennedy, Jr. e della Presidente di CHD Europe Senta Depuydt, i cori scandivano “No green pass”, “Giù le mani dai bambini” e anche qualche parola contro Mario Draghi.Qualcuno citava la poesia di Giuseppe Ungaretti “rimodellata” ai nostri tempi del virus. Alcuni pregavano per la pace.Arriva Robert F. Kennedy, Jr. I bambini gli regalano dei fiori. Lo introduce Carlo Freccero, giornalista, filosofo, ex consigliere d’amministrazione Rai e direttore di Rai2, come “miglior pensatore contro la pandemia usata come controllo della popolazione”.E poi Robert F. Kennedy, Jr. sorride, in forma ma con una voce rauca inizia discorso. Il suo argomento principale è che il green pass è nato non per contenere la pandemia, ma per il totale controllo della popolazione, di tutti i movimenti, incluso quelli finanziari. “Perché il green pass è stato introdotto non dal Ministero della Sanita, ma da quello delle Finanze?”, chiede. E risponde, per controllare i nostri soldi, il nostro comportamento, per controllare tutta la nostra vita.Appena finito, fa il giro della piazza stringendo la mano ai manifestanti e poi se ne va e subito inizia la pioggia.Alcuni vanno via, altri aprono gli ombrelli. La piazza si copre di ombrelli colorati e ascolta le altre testimonianze internazionali.La manifestazione finisce nel buio, con la pioggia.Qualche centinaio di persone vorrebbe andare in piazza Duomo, ma è assediata dalla Polizia e è zona off-limits fino al 9 gennaio.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

