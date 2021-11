https://it.sputniknews.com/20211113/la-cina-avverte-usa-non-devono-inviare-un-segnale-sbagliato-alle-forze-indipendentiste-di-taiwan-13731790.html

La Cina avverte: USA non devono inviare un segnale sbagliato alle "forze indipendentiste di Taiwan"

Negli ultimi mesi sono aumentate le tensioni intorno a Taiwan, dopo che le delegazioni di USA e UE hanno visitato l'isola, che Pechino considera un territorio... 13.11.2021, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha messo in guardia Washington dal sostenere le forze indipendentiste pro-Taiwan, affermando che gli Stati Uniti stanno inviando loro "segnali sbagliati".Questa dichiarazione arriva dopo che Biden si è impegnato a difendere Taiwan da qualsiasi aggressione, accennando a Pechino, mentre Taipei ha ammesso di aver ospitato truppe americane sull'isola. Allo stesso tempo, la Cina ha criticato gli Stati Uniti e i paesi europei per aver cercato di rafforzare i loro contatti con Taiwan, in quanto ingerenza negli affari interni della Cina.Taiwan, che ufficialmente si definisce "Repubblica cinese", è governata da un governo separato dalla fine della guerra civile cinese nel 1949. Pechino considera Taiwan una provincia cinese separatista, mentre l'isola sostiene di essere una nazione autonoma. Taipei ha relazioni politiche ed economiche con diverse altre nazioni che ne riconoscono la sovranità.

