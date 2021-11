https://it.sputniknews.com/20211113/la-casa-chiusa-di-vienna-offre-mezzora-con-una-ragazza-a-scelta-dopo-vaccinazione-anti-covid---foto-13738164.html

La casa chiusa di Vienna offre mezz'ora con una ragazza a scelta dopo vaccinazione anti-Covid - Foto

La casa chiusa di Vienna offre mezz'ora con una ragazza a scelta dopo vaccinazione anti-Covid - Foto

La casa d'appuntamenti Fun Palast di Vienna offre gratuitamente una mezz'ora con una ragazza a scelta alle persone che scelgono di vaccinarsi contro il... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T22:19+0100

2021-11-13T22:19+0100

2021-11-13T22:19+0100

società

austria

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/13738055_0:216:2870:1830_1920x0_80_0_0_3b41a7dec84d5dd02baf866a053f2fb7.jpg

I clienti della casa chiusa, che si descrive come "una sauna di star del sesso", potranno trascorrere 30 minuti con "una ragazza a loro scelta" se si faranno somministrare il siero anti-Covid. Allo stesso tempo la promozione non include il sesso con le prostitute, spiega il proprietario del Fun Palast Christoph Lielacher.Anche le donne potranno recarsi alla casa d'appuntamento. Sono invitate a visitare la palestra della struttura "affinché tutti possano venire".La casa d'appuntamenti ha tutto il necessario per la vaccinazione. "Abbiamo due medici, abbiamo infermieri... Abbiamo una stanza dove ti vaccinano e anche un'altra stanza dove puoi sederti o sdraiarti (dopo la procedura), quindi non è uno scherzo", sottolinea Lielacher. Va ricordato che in Austria il 63,77% della popolazione ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. A titolo di confronto in Italia il tasso di vaccinazione supera l'80%. A causa della crescita dei casi e dei decessi per Covid-19, le autorità austriache non hanno avuto altra scelta che mettere in lockdown i non vaccinati, per cui è possibile uscire di casa solo per fare la spesa o recarsi al lavoro. La scappatoia del tampone per recarsi ad eventi pubblici non è più possibile d'ora in avanti per gli austriaci che continuano a dire no alla vaccinazione.

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, austria, vaccino, coronavirus nel mondo