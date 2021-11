https://it.sputniknews.com/20211113/in-grecia-diventa-reato-penale-la-diffusione-di-fake-news-sul-coronavirus-13735395.html

In Grecia si rischia il carcere per la diffusione di fake news sul Covid

In Grecia si rischia il carcere per la diffusione di fake news sul Covid

La Grecia ha criminalizzato le fake news sul coronavirus che "turbano i cittadini".

2021-11-13T19:10+0100

2021-11-13T19:10+0100

2021-11-13T19:10+0100

grecia

giustizia

giornalismo

fake news

coronavirus nel mondo

In Grecia si rischia il carcere per la diffusione di fake news sul Covid

Il Parlamento greco ha votato per criminalizzare la diffusione di notizie false sul coronavirus: si rischia una condanna per un periodo minimo di tre mesi. In particolare potranno aprirsi le porte del carcere per chi diffonde fake news "capaci di suscitare ansia o paura tra i cittadini o di scuotere la fiducia dell'opinione pubblica nell'economia nazionale, nella difesa del Paese o nella salute pubblica".La legge è stata approvata dal partito di maggioranza di centrodestra "Nuova Democrazia".Nel codice penale greco c'è l'articolo 191 "Divulgazione di notizie false", in cui si punisce la diffusione di notizie false, pubblicamente o via internet, con una pena fino a 3 anni di reclusione o una multa. Nella nuova legge sono stati aggiunti alcuni termini, così come la pena risulta non essere inferiore a 3 mesi di reclusione o ad una multa.Durante la discussione in Parlamento, alcuni deputati hanno sottolineato che l'articolo riguarda quegli argomenti che sono principalmente oggetto di discussione pubblica e l'espressione di opinioni in pubblico o su internet può essere classificata come fakenews. Pertanto le autorità possono punire gli oppositori politici per le critiche negative. Lo stesso vale per la discussione sull'obbligo vaccinale contro il Covid. La criminalizzazione si applica anche alle notizie sull'ambiente e sulla crisi climatica, in quanto riguardano allo stesso modo la salute pubblica e l'economia nazionale.

grecia

grecia, giustizia, giornalismo, fake news, coronavirus nel mondo