Il vaccino è la nostra unica “cintura di sicurezza”, lo dice Richeldi

Il vaccino è la nostra unica “cintura di sicurezza”, lo dice Richeldi

Il professore Luca Richeldi, primario del reparto di pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma, intervistato dal Corriere della Sera, paragona il vaccino alla... 13.11.2021, Sputnik Italia

Così come la cintura di sicurezza non ci salva dallo scontrarci con un’altra auto, ma ci può salvare dai traumi più gravi, allo stesso modo anche il vaccino contro il Covid-19 non ci salva dall’infezione, ma dalle conseguenze più gravi sì.Del resto, gli italiani non sempre usano la cintura di sicurezza e spesso si zittisce il cicalino con un finto innesto o passando la cintura di sicurezza dietro la schiena.Ecco, questo è quanto hanno fatto coloro i quali hanno finto di vaccinarsi grazie a medici e infermieri compiacenti. Vanno in giro come vaccinati, ma non lo sono, fingono di avere la cintura di sicurezza.Poi ci sono i non vaccinati che non la mettono affatto e a questi va il messaggio esortativo:

