Il primo ucciso dal vulcano di La Palma, Cumbre Vieja

Questo sabato 13 novembre è stata segnalata la prima vittima indiretta mietuta dal vulcano spagnolo sull'isola di La Palma, nell'arcipelago delle Isole... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T18:04+0100

2021-11-13T18:04+0100

2021-11-13T18:04+0100

Si tratta di un uomo di 72 anni che "è entrato nella zona di esclusione di Jedey per pulire la sua casa e il tetto gli è crollato addosso mentre era dentro", ha riferito un membro delle forze di polizia.Secondo quanto riportato, l'ingresso nell'area è avvenuto insieme a un gruppo autorizzato nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, al fine di raccogliere oggetti e pulire i tetti dalla cenere che cade dal vulcano, attività già ripetuta nelle ultime settimane. Tuttavia, il tetto ha ceduto sotto il peso dei pesanti strati di cenere piroclastica.Il dispositivo di ricerca è partito nella mattinata di questo sabato e poco dopo il suo corpo è stato ritrovato nella casa in cui si era recato il 12 novembre, è stato trovato sotto le macerie del tetto che è crollato quando era dentro.La situazione a La Palma attraverso le immagini del videoProprio come previsto dai vulcanologi, il vulcano Cumbre Vieja prosegue la sua attività eruttiva da settimane e ancora per settimane potrebbe proseguire.Il video sottostante mostra le immagini in diretta provenienti da La Palma. Il Cumbre Vieja prosegue incessante la sua attività vulcanica.

2021

