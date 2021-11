https://it.sputniknews.com/20211113/guardia-di-finanza-sei-arresti-per-corruzione-nellaggiudicazione-di-lavori-pubblici-13730068.html

Guardia di Finanza: sei arresti per corruzione nell'aggiudicazione di lavori pubblici

Guardia di Finanza: sei arresti per corruzione nell'aggiudicazione di lavori pubblici

Nell'inchiesta, coinvolto anche un ex-ingegnere a capo del Genio Civile di Catania, ora ritirato in pensione. Sei in tutto gli arrestati, 3 del Genio Civile... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T21:27+0100

2021-11-13T21:27+0100

2021-11-13T21:27+0100

italia

sicilia

guardia di finanza

catania

corruzione

arresti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/10237049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a408fdd5d5bfa001f849d36c2d3e660f.jpg

Tra i reati ipotizzati dal giudice per le indagini preliminari ci sono corruzione, turbata libertà degli incanti e falso in atto pubblico. Lo riporta Rainews.L'operazione, denominata Genius, vede protagoniste 6 persone, tra dirigenti e funzionari del Genio Civile della città siciliana, imprenditori operanti nel settore dell'edilizia e l'amministratore del consorzio artigianale edile Caec.Su disposizione del gip, sono stati condotti in carcere Natale Zuccarello, ex-ingegnere capo del Genio Civile, e Saverio Verde, dirigente dello stesso, oltre a Nunzio Adesini e Rocco Mondello, due imprenditori edili, come riportano i media.Agli arresti domiciliari Ignazio Carbonaro, funzionario del Genio di Catania; divieto di esercitare l'ufficio di amministratore delegato del consorzio artigianale edile (Caec) per Sebastiano Caggia.Emerge dalle indagini il fatto che Zuccarello e Verde avrebbero redatto un falso verbale.In riferimento ai lavori relativi alla sistemazione della strada provinciale 192, Zuccarello e Verde, con Ignazio Carbonaro, avrebbero falsificato il verbale di selezione delle ditte che avrebbero dovuto partecipare alla gara per l’aggiudicazione dei lavori, riportando di "aver estratto a sorte le ditte partecipanti", ditte in realtà già scelte in precedenza.A godere dell'agevolazione nelle gare d'appalto la ditta Nurovi Srl, di Gela.Il sodalizio criminale ha portato ad assegnare i lavori al consorzio edile Caec. Per pura coincidenza, la Nurovi era entrata a far parte dello stesso poco prima delle gare di assegnazione.5mila euro come "bustarella" consegnati dai due imprenditori, Adesini e Mondello, all'ingegnere Zuccarello, promettendone altri 25mila allo stesso, ed ulteriori 5mila a Saverio Verde.A quanto pare, Natale Zuccarello avrebbe ricevuto da Adesini una tangente per favorire appunto la Nurovi.Gli arresti hanno scatenato forti polemiche nei confronti del governatore Musumeci, per il fatto che lo stesso ha affidato proprio a Zuccarello un incarico strategico in riferimento alle opere pubbliche.

sicilia

catania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicilia, guardia di finanza, catania, corruzione, arresti