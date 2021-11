https://it.sputniknews.com/20211113/giorgia-meloni-con-i-manifestanti-no-green-pass-le-regole-sulle-manifestazioni-valgano-per-tutti-13734922.html

Giorgia Meloni con i manifestanti no-green pass, le regole sulle manifestazioni valgano per tutti

Giorgia Meloni con i manifestanti no-green pass, le regole sulle manifestazioni valgano per tutti

La Meloni contro le decisioni del governo, che ha deciso di allontanare dal centro delle città le manifestazioni dei no-vax e dei no-green pass. 13.11.2021, Sputnik Italia

Secondo la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, le disposizioni che il Ministero dell’Interno ha preso a proposito delle manifestazioni dei no-vax e dei no-green pass, devono essere “disposizioni per le manifestazioni... I due pesi e le due misure che si usano verso chi manifesta contro i provvedimenti del governo piuttosto che verso chi manifesta a favore della sinistra sono ormai evidenti”, così il segretario di Fratelli d’Italia, parlando da Milano, dove ha incontrato i sindaci di Fdi, riporta l’Adnkronos.Regole uguali per tutti chiede la leader del partito di minoranza in Parlamento, che nei sondaggi politici si colloca subito dietro il Partito Democratico.Le decisioni del Viminale sono giunte dopo le numerose proteste delle associazioni di categoria dei commercianti, come Confcommercio Milano, che hanno denunciato cali di fatturato milionari a causa delle manifestazioni organizzate scientificamente, ogni sabato e domenica, dai contrari al vaccino.Le attività commerciali, già sofferenti per quanto subito dalle chiusure, si sono ritrovate ad essere vittime anche di chi non vuol vaccinarsi o usare il green pass per uscire dalla pandemia in via definitiva.

