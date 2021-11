https://it.sputniknews.com/20211113/europa-testata-polacca-predice-una-nuova-guerra-del-gas-13732445.html

Europa, testata polacca predice una nuova guerra del gas

Europa, testata polacca predice una nuova guerra del gas

Le minacce del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko di sospendere il transito del gas potrebbero provocare una nuova guerra del gas con l'Europa... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T22:06+0100

2021-11-13T22:06+0100

2021-11-13T22:06+0100

mondo

economia

europa

gas

diplomazia

prezzi

bielorussia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811127_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6e75680170f8e52c7a097bfc20dc764c.jpg

Secondo l'autore dell'articolo, Yakub Vekh, Minsk non avrebbe in realtà potuto sostenere una simile dichiarazione senza l'approvazione di Mosca, che è "responsabile" dell'attuale crisi energetica in Europa. La situazione attuale fa il gioco della Russia, poiché aiuta ad accelerare la messa in servizio del Nord Stream-2 e aiuta anche a convincere i paesi dell'UE a continuare a concludere contratti per la fornitura di gas a lungo termine.Allo stesso tempo, secondo il giornalista, la sospensione del transito del gas da Minsk potrebbe servire come ulteriore argomento per il Cremlino a favore del nuovo gasdotto, in quanto dimostrerebbe "l'inaffidabilità degli Stati di transito".In precedenza, Lukashenko aveva consigliato all'UE di pensare al transito di gas e merci che passano attraverso la Bielorussia, prima di imporre sanzioni contro Minsk. Ha ricordato che il principale gasdotto di esportazione Yamal-Europa attraversa proprio il sui Paese, e recentemente il volume di transito del gas dalla Russia all'Occidente è notevolmente aumentato.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente in agosto-settembre. Se in estate il prezzo stimato dei futures più prossimi sull'indice TTF olandese era di circa 515 dollari per mille metri cubi, alla fine di settembre la cifra era più che raddoppiata. Gli esperti hanno attribuito questo cambiamento a diversi fattori: il basso tasso di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterranei europei, l'offerta limitata dai principali fornitori e l'elevata domanda di gas naturale liquefatto in Asia.Il 9 novembre, Gazprom ha annunciato di aver approvato e iniziato ad attuare un piano per pompare gas in cinque impianti di stoccaggio sotterraneo europei (UGS) per novembre, dopo il riempimento di quelli russi. L'ordine corrispondente per l'azienda è stato dato da Vladimir Putin in persona. Il capo di Stato ha ordinato di aumentare le scorte negli impianti di stoccaggio in Austria e Germania. È in questi due Paesi che Gazprom ha cinque impianti di stoccaggio sotterraneo.

https://it.sputniknews.com/20211111/confine-bielorussia-polonia-lukashenko-minaccia-di-tagliare-il-gas-alleuropa-in-caso-di-sanzioni-13704949.html

europa

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, europa, gas, diplomazia, prezzi, bielorussia, ue