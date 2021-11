https://it.sputniknews.com/20211113/di-maio-oltre-le-minacce-dellisis-nessun-passo-indietro-nella-lotta-contro-terrorismo-13740189.html

Di Maio oltre le minacce dell'Isis: nessun passo indietro nella lotta contro terrorismo

Di Maio oltre le minacce dell'Isis: nessun passo indietro nella lotta contro terrorismo

"L'attenzione contro il terrorismo deve essere massima", ha sottolineato il titolare della Farnesina, oggetto di nuove minacce dei terroristi dell'Isis. 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T21:39+0100

2021-11-13T21:39+0100

2021-11-13T21:39+0100

italia

isis

terrorismo

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13059926_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_7397d5114d63c8734bd9f8f95daff4a9.jpg

Dopo le minacce ricevute dai terroristi dell'Isis* nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è intervenuto con un post su Facebook per ribadire che l'impegno dell'Italia contro il terrorismo non è scalfito in alcun modo dalle intimidazioni.Ha poi ricordato l'impegno con il capo della diplomazia statunitense nella lotta contro il terrorismo in Africa.Nel corso del post Di Maio ha fatto riferimento anche al sesto anniversario della strage del Bataclan a Parigi per mano dell'Isis, in cui ha perso la vita una cittadina italiana."La vita non è barattabile con nulla, l'attenzione contro il terrorismo deve essere massima. Oggi, il nostro pensiero va alla famiglia di Valeria Solesin. Proprio oggi, infatti, ricorre il sesto anniversario della strage del Bataclan. Un attentato terroristico che causò la morte di 130 persone, tra queste c’era anche un’italiana, proprio Valeria".In precedenza Al Naba, rivista propagandistica dell'Isis, aveva preso di mira Roma e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, pubblicando frasi intimidatorie, rinnovando le minacce all'indirizzo del titolare della Farnesina rivolte la scorsa estate.* Organizzazione terroristica vietata in Russia e molti altri Paesi (nota anche come Daesh o Stato Islamico)

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, isis, terrorismo, luigi di maio