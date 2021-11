https://it.sputniknews.com/20211113/covid-19-i-tedeschi-esortano-ad-evitare-le-celebrazioni-invernali-su-larga-scala-13734065.html

Covid-19, i tedeschi esortano ad evitare le celebrazioni invernali su larga scala

Le autorità tedesche hanno esortato i cittadini ad rinunciare alle celebrazioni invernali su larga scala a causa del Covid-19. 13.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Bundestag della Repubblica federale di Germania Bärbel Bas ha esortato i cittadini a rinunciare alle celebrazioni su larga scala di Natale e di Capodanno, alla luce dell'aumento dell'incidenza di Covid-19 nel paese, mentre il capo ad interim del Ministero degli affari interni della Repubblica federale di Germania Horst Seehofer ha chiesto restrizioni più severe in Germania, in relazione alla pandemia."Spetta a tutti i cittadini decidere da soli se vogliono partecipare alle feste di Natale o al Carnevale questo inverno", ha detto sabato la Bas (SPD) al gruppo media Funke.Bas ha aggiunto che "la regola delle 2G (accesso solo per vaccinati e guariti dalla malattia) dovrebbe essere data per scontata" in occasione di tali eventi, esortando "tutti ad astenersi dalle grandi celebrazioni".Il ministro ad interim ha sottolineato che il processo di formazione di un nuovo Gabinetto dei ministri della Repubblica federale di Germania non dovrebbe in alcun modo influenzare lo sviluppo delle misure necessarie per combattere la pandemia. Secondo Seehofer, "da un punto di vista politico-partitico, qui nessuno può guadagnare nulla, ma molti possono perdere molto".

