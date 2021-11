https://it.sputniknews.com/20211113/cosi-il-covid-ha-spazzato-via-oltre-300mila-partite-iva--13736342.html

Così il Covid ha spazzato via oltre 300mila partite Iva

I dati della Cgia di Mestre certificano la diminuzione del 6,3 per cento di autonomi e partite Iva da febbraio 2020 allo scorso settembre per effetto della pandemia.

economia

lavoro

Il Covid ha spazzato via 327mila partite Iva. Lo certificano i dati della Cgia di Mestre che rende noto come dal febbraio 2020 al settembre 2021 è sparito il 6,3 per cento dei lavoratori autonomi.Per contro, sottolinea la stessa organizzazione, è cresciuto il numero dei lavoratori dipendenti. Ma non c’è da gioire particolarmente, visto che è un aumento contenuto e per la maggior parte si tratta di contratti a tempo determinato.Per lavoratori autonomi, sottolinea la Cgia, si intendono “imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi, coadiuvanti nell’azienda familiare, soci di cooperativa non dipendenti, collaboratori e prestatori d’opera occasionali”. Alcuni di loro potrebbero aver trovato occupazione come lavoratori dipendenti, ma il numero degli occupati cala sia nella fascia di età 15-34 anni sia in quella 35-49 anni.Tra le filiere ancora in difficoltà, secondo la stessa organizzazione, ci sono poi quello degli eventi, dei fieristi, del trasporto di persone, sport e intrattenimento, spettacolo, dei commercianti e dei liberi professionisti.“Tradizionalmente le micro imprese soffrono un eccessivo carico di tasse, burocrazia e la cronica mancanza di liquidità. – spiegano dalla Cgia - Le chiusure imposte per decreto, le limitazioni alla mobilità, il crollo dei consumi delle famiglie e il boom dell’e-commerce registrati in questi 20 mesi hanno aggravato la situazione di tanti autonomi”. Per molti la scelta è stata obbligata: “Chiudere definitivamente l’attività”.Possibili chiusure nel periodo natalizio, infine, potrebbero essere il colpo di grazia anche per le città d’arte. Per questo l’organizzazione chiede all’attuale esecutivo e ai governatori di regione, di “aprire un tavolo di crisi permanente a livello nazionale e regionale”.“Mai come in questo momento, infatti, - conclude l’associazione - è necessario dare una risposta ad un mondo, quello delle partite Iva, che sta vivendo una situazione particolarmente delicata”.

