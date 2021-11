https://it.sputniknews.com/20211113/cop26-si-tratta-ad-oltranza-per-il-futuro-del-pianeta-ma-ce-preoccupazione-sugli-obiettivi-13728341.html

COP26: si tratta ad oltranza per il futuro del pianeta, ma c’è preoccupazione sugli obiettivi

Dopo una notte insonne e di lavoro, questa mattina, a Glasgow, la nuova bozza del documento finale, che era stata promessa, non è stata diffusa.Il rischio che Glasgow possa non essere un punto di svolta, ma solo un rinvio, lo fa presagire la decisione sulla finanza climatica. La COP26 ha rinviato ad agosto 2022 una decisione sull’argomento ad opera dei paesi che nel 2015 hanno firmato l’Accordo di Parigi (COP21).Non c’è stata rotturaCome riporta la Bbc News, nella notte non vi è stata rottura tra i paesi e questo fa ben sperare che al tavolo del compromesso si riesca a trovare un punto di unione che possa permettere alla COP26 di produrre un documento finale.La COP26 sta richiedendo alle nazioni più inquinanti al mondo di ridurre le loro emissioni auto, imponendo dei tagli di emissioni di gas clima alteranti entro il 2030. Una richiesta che si basa sugli esiti delle ricerche presentate alla COP26 dagli scienziati, secondo i quali bisogna agire in fretta per evitare che le temperature medie della Terra possano superare un aumento medio di 1,5°C entro la fine di questo secolo.In un nuovo messaggio di giovedì 11 novembre, papa Francesco ha ricordato l'urgenza della situazione, del tempo che sta per scadere, e ha esortato a non perdere quest'occasione.

