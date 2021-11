https://it.sputniknews.com/20211113/cop26-a-glasgow-finalizzano-accordo-storico-per-combattere-il-cambiamento-climatico-13740641.html

COP26: a Glasgow finalizzano accordo storico per combattere il cambiamento climatico

Al vertice COP26 i negoziatori internazionali hanno approvato un accordo sul clima che mira a ridurre l'uso di carbone e combustibili fossili e il passaggio... 13.11.2021, Sputnik Italia

L'accordo, noto come Glasgow Climate Pact, è stato raggiunto oggi ed è il primo del suo genere nei venticinque anni in cui le Nazioni Unite hanno condotto colloqui sul clima. L'accordo sembra essere una mezza vittoria per gli attivisti del clima. È il primo testo della COP a presentare il termine "combustibili fossili". Comprendeva anche un accordo per "l'aumento degli sforzi per ridurre gradualmente l'energia a carbone senza sosta e per eliminare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili inefficienti". L'accordo ha anche fornito una road map per tagli più rigorosi delle emissioni per tutto il decennio e ha invitato i Paesi ad allineare i loro obiettivi di emissione per contenere a 1,5 °C il riscaldamento degli Accordi di Parigi sul clima entro il 2022, senza rivederli nel 2025 come era stato concordato in precedenza.

