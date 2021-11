https://it.sputniknews.com/20211113/caccia-britannici-scortano-a-distanza-ravvicinata-tu-160-russi---video-13732537.html

Caccia britannici scortano a distanza ravvicinata TU-160 russi - Video

Caccia britannici scortano a distanza ravvicinata TU-160 russi - Video

I caccia britannici hanno scortato due aerei strategici missilistici Tu-160 mentre eseguivano un volo pianificato sopra i Mari di Barents, di Norvegia e del... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T15:11+0100

2021-11-13T15:11+0100

2021-11-13T15:11+0100

russia

regno unito

sicurezza

tu-160

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/13734504_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_abfe12a0b2ed79aa6315cec9139e6ac8.jpg

Come notato nel dicastero militare, la rotta dei bombardieri russi si snodava sopra le acque internazionali.Come risulta dal video del volo, girato dalla cabina di pilotaggio del Tu-160, i caccia britannici, muovendosi in parallelo, si sono avvicinati agli aerei delle forze aerospaziali. Ad un certo punto, la distanza non superava che alcune decine di metri.Come chiarito dal ministero, "la scorta dei caccia è stata fornita dagli equipaggi dei velivoli MiG-31 dell'aviazione della Flotta del Nord". Il video mostra che i caccia-intercettori russi erano armati con missili aria-aria R-33.La durata del volo è stata di circa 15 ore. Gli equipaggi dell'aviazione a lungo raggio hanno effettuato il rifornimento in volo.Si sottolinea che gli equipaggi dell'aviazione a lungo raggio sorvolano regolarmente le acque internazionali dell'Artico, del Nord Atlantico, del Mar Nero, del Mar Baltico e dell'Oceano Pacifico. Come notato dal ministero della Difesa, tutti i voli dei velivoli delle forze aerospaziali russe avvengono in stretta conformità con le regole internazionali sull'uso dello spazio aereo.

russia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, regno unito, sicurezza, tu-160, difesa, видео