Arte: asta da record, $53 milioni per un dipinto di Gustave Caillebotte

L'opera d'arte "Un giovane alla finestra" registra un vero record: è stata acquistata per ben 53 milioni di dollari dal Museo Getty di Los Angeles. La vendita... 13.11.2021, Sputnik Italia

Il dipinto, che faceva parte della collezione di Edward F. Cox, industriale texano morto nel 2020, è stato battuto all'asta al Rockefeller center di Manhattan, New York. Lo riporta RaiNews.L'opera d'arte raffigura un uomo, vestito in abito scuro, mentre guarda alla finestra, visto di spalle, un paesaggio parigino, una strada vuota racchiusa da alcuni palazzi cittadini.Oltre al Giovane alla finestra, opera di Gustave Caillebotte, la raccolta aveva in catalogo ben tre quadri di Vincent Van Gogh, che hanno totalizzato ben 150 milioni di dollari, ed un Cézanne, che è stato battuto per 55,3 milioni.Ventitré opere di pittori impressionisti in totale, che hanno fatto totalizzare una cifra davvero da record per la vendita.

2021

