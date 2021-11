https://it.sputniknews.com/20211113/americana-annoiata-in-italia-durante-il-lockdown-corre-95-maratone-di-fila-impresa-da-guinness-13722067.html

Americana in Italia annoiata durante il lockdown corre 95 maratone di fila: impresa da Guinness

La Clark era in Italia mentre il mondo stava assistendo all'ondata di contagi da coronavirus con un notevole aumento di casi e ricoveri. In quel periodo, le autorità italiane hanno introdotto il lockdown.Poco tempo dopo, l'americana ha appreso che tutte le maratone estive per cui si stava preparando erano state cancellate e così ha deciso di correre ogni giorno la distanza della maratona, ovvero circa 42 chilometri.Partendo con l'idea di concludere la sfida dopo la fine del lockdown, per via delle numerose proroghe, la ragazza si è posta l'obiettivo di arrivare a 100 maratone.Nella fine del maggio, dopo 57 maratone, la ragazza si è spostata per un paio di giorni in Germania, trovando il tempo per correre la distanza necessaria anche lì. Una volta tornata negli Stati Uniti, la Clark ha continuato con l'impresa fino al giorno 96. Dopo aver corso la metà della distanza, si è sentita male ed ha deciso di fermarsi. In seguito si è scoperto che l'atleta aveva contratto il COVID-19.Poco fa, la Clark ha ricevuto l'avviso dal Guinness dei primati per essere diventata la detentrice del record mondiale per numero di giorni trascorsi a percorrere maratone.

