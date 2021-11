https://it.sputniknews.com/20211113/allerta-per-i-cortei-no-green-pass-a-roma-e-milano-13735527.html

Occhi puntati sulla manifestazione no pass al Circo Massimo a Roma e sul corteo annunciato a Milano dal movimento anti-certificato verde.

Sarà un sabato di proteste nonostante la stretta del governo che questa settimana ha imposto nuove regole per le manifestazioni. Tra queste, il divieto di sfilare in corteo e di scendere in piazza per le vie dei centri storici per contenere la risalita dei contagi, evitare disordini e limitare i danni per le attività commerciali.Dal Viminale arrivano appelli al “senso civico” e al rispetto delle regole. Gli occhi sono puntati su Milano dove sarà off-limits l’area di piazza Duomo fino al 9 gennaio. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si aspetta una nuova iniziativa del movimento no green pass senza preavviso. Confermato, invece, all'Arco della Pace l'appuntamento dei no-vax con il nipote di John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy Jr, avvocato ambientalista e attivista anti-vaccini, protagonista di diverse manifestazioni no mask del movimento Querdenken in Germania. I manifestanti che non si attengono alle regole, comprese quelle anti-contagio con l’obbligo di utilizzare “dispositivi di protezione individuale in situazioni di perdurante assembramento", sono passibili di sanzioni.Nella Capitale, invece, sono in programma tre manifestazioni. A preoccupare le istituzioni, come riporta Fan Page, è soprattutto quella dei no-pass, che si sono dati appuntamento dalle 15 alle 20 al Circo Massimo, dove sono attese circa 1.500 persone. Stamattina a manifestare a piazza Santi Apostoli per dire basta alle morti sul lavoro sono stati i sindacati dei lavoratori edili, mentre un migliaio di studenti sfileranno a partire dalle 15 da piazza Madonna di Loreto a via dei Fori Imperiali.Secondo il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, citato da Rainews24, i cortei autorizzati sono quelli che si snodano su percorsi “già sperimentati che hanno dato prova di non comportare rischi per la sicurezza”. I palazzi delle istituzioni saranno ancora una volta, quindi, sorvegliati speciali delle forze dell’ordine.Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto il pugno duro contro i “cortei abusivi”. “Quando è a rischio la salute dei cittadini, si manifesta, ma questo dovrebbe valere sempre, nell'ambito e nei limiti fissati dalla legge o dalle disposizioni del prefetto o del questore”, ha detto, auspicando un intervento “deciso” delle forze di polizia contro chi viola le regole.

