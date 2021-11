https://it.sputniknews.com/20211113/addio-latte-e-formaggio-made-in-italy-in-scadenza-obbligo-di-etichettatura-13732705.html

Addio latte e formaggio Made in Italy? In scadenza obbligo di etichettatura

Addio latte e formaggio Made in Italy? In scadenza obbligo di etichettatura

Riconoscere latte e formaggi 100% italiani dal 2022 sarà più difficile, a dicembre infatti scade l’obbligo di etichettatura dell’origine della materia prima... 13.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-13T13:54+0100

2021-11-13T13:54+0100

2021-11-13T13:54+0100

coldiretti

formaggio

made in italy

interviste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/10285017_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_cb6cd008bf8e9c90058e2d3eb46a5d2f.jpg

Da gennaio 2022 c’è il rischio che i consumatori italiani non sappiano l’origine del latte e del formaggio che porteranno a tavola. Il motivo è la scadenza il 31 dicembre dell’obbligo di etichettatura del latte utilizzato nelle fasi di trasformazione. In altre parole con la scadenza del decreto non sarà più così facile comprare latte e formaggi totalmente italiani.In vista un nuovo duro colpo al Made in Italy, che già soffre per le imitazioni e i fake spacciati per prodotti italiani. Coldiretti spinge il governo a prorogare la norma sull’etichettatura e di espanderla su tutti i prodotti. A tal proposito è stata lanciata la petizione “Eat original!Unmask your food!”. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.— Il 31 dicembre scade l’obbligo dell’etichettatura sull’origine del latte e del formaggio. Ettore Prandini, quali sono i rischi maggiori?— L’obbligo di etichettatura di cui parliamo è una norma nazionale?— Sì, è una norma di carattere nazionale autorizzata a livello europeo in termini sperimentali che aveva dato la possibilità all’Italia per le sue eccellenze e per la sua storia di essere lo stato membro che più di altri la poteva utilizzare in termini di sperimentazione. A dicembre scade la fase di sperimentazione, dobbiamo creare le condizioni non sono perché venga protratta, ma perché diventi un principio attuato dai Paesi membri a livello europeo.— Se non venisse prorogata i cittadini non potrebbero più sapere la provenienza del latte e dei formaggi sulla propria tavola. La tracciabilità interessa i produttori, ma ancor di più i consumatori, no?— Assolutamente, la tracciabilità della filiera produttiva è soprattutto un dovere nei confronti dei cittadini, che devono essere consapevoli rispetto a quello che acquistano, ma anche al prodotto utilizzato nelle fasi di trasformazione. È vero che siamo in Europa, ma le regole fra gli stati membri non sono uguali. L’Italia, sotto questo punto di vista, ha il sistema più restrittivo per quanto concerne il sistema dei controlli, la cernita di prodotti utilizzati in fase di trasformazione. Tutto questo verrebbe svilito se noi non dovessimo arrivare ad attuare l’obbligo in termini di continuità.— Questo problema si andrebbe ad inserire in un mercato molto difficile e pieno di fake del Made in Italy. Si tratterebbe di un ulteriore danno?— Ci parli della petizione da voi promossa “Eat original!Unmask your food!”.— Noi abbiamo spinto e spingiamo sempre sul fatto di portare l’originalità del prodotto in tutte le filiere. Per noi diventerà altrettanto centrale poter esportare ciò che siamo riusciti ad ottenere nel sistema Italia a livello europeo. Siamo convinti che grazie alla digitalizzazione, alla raccolta dei dati, al barcode e alla blockchain avremo la possibilità nel medio lungo periodo di ottenere informazioni corrette anche laddove non ci fosse l’origine. Questo per permettere al consumatore di avere tutti i dati rispetto alle fasi di produzione e di trasformazione. Sappiamo che il cibo nei prossimi anni diventerà sempre più centrale anche legato al tema della demografia con la crescita significativa della popolazione. La sfida che l’Italia mette oggi in campo è di creare le condizioni perché si possa produrre di più ma con la stessa qualità.— Tornando alla scadenza di dicembre, che cosa dovrebbe fare il governo? Che cosa chiedete?L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

https://it.sputniknews.com/20211024/tuttofood-coldiretti-record-storico-allestero-dellalimentare-made-in-italy-13448690.html

https://it.sputniknews.com/20210916/il-si-delleuropa-al-prosek-croato-schiaffo-al-prosecco-e-al-made-in-italy-12930671.html

https://it.sputniknews.com/20211002/expo-dubai-2021-si-parte-allinsegna-del-made-in-italy-record-storico-dellexport-di-cibo-italiano-13144372.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Tatiana Santi https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/198/46/1984696_769:0:3841:3072_100x100_80_0_0_d8290592dbe83e77a43e4d8e7fe5f084.jpg

coldiretti, formaggio, made in italy, interviste