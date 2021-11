https://it.sputniknews.com/20211112/wto-brasile-entra-in-disputa-con-lue-per-misure-relative-alle-importazioni-di-carni-avicole-13710817.html

WTO, Brasile entra in disputa con l'UE per misure relative alle importazioni di carni avicole

WTO, Brasile entra in disputa con l'UE per misure relative alle importazioni di carni avicole

Il Brasile si è rivolto all'Organizzazione internazionale del commercio (WTO) con una richiesta di avviare le consultazioni con l'Unione Europea riguardo le... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T07:20+0100

2021-11-12T07:20+0100

2021-11-12T07:20+0100

mondo

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/13710767_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_3b8aeeda15036a2b871e36d499501a1a.jpg

La richiesta di consultazioni avvia formalmente una disputa presso l'Organizzazione internazionale del commercio."Il Brasile sostiene che l'applicazione da parte dell'UE dei criteri di sicurezza alimentare legati alla presenza di salmonella sulla carne di pollame fresca e su alcune preparazioni di carne di pollame non corrispondano alle disposizioni dell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie della WTO e l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994", afferma la WTO.Nel corso delle consultazioni le parti possono discutere la questione e trovare una soluzione soddisfacente per entrambe senza ricorrere al procedimento arbitrato. Nel caso in cui entro i 60 giorni previsti per le consultazioni non si trovi una soluzione, il Brasile può chiedere alla WTO di convocare un collegio arbitrale per esaminare la disputa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, economia