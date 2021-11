https://it.sputniknews.com/20211112/venezia-2-anni-dopo-dalla-marea-eccezionale-il-mose-e-in-grado-di-salvare-la-citta-sullacqua-13715428.html

Venezia, 2 anni dopo dalla marea eccezionale. Il Mose è in grado di salvare la città sull'acqua?

Sono passati due anni dalla drammatica sera del 12 novembre 2019 quando Venezia si è trovata di fronte ad un’acqua alta eccezionale sostenuta da raffiche di... 12.11.2021, Sputnik Italia

I danni in città sono stati incalcolabili, con due persone morte, gondole e barche strappate dagli ormeggi, vaporetti affondati, pontili distrutti. È stata danneggiata anche la basilica di San Marco dove la cripta è stata sommersa del tutto.E oggi, a distanza di anni, c’è speranza che con l'entrata in funzione del Mose il picco registrato la notte del 12 novembre rimarrà solo come un brutto ricordo? Oppure questo scenario apocalittico è destinato a ripetersi, visto che la Piazza San Marco sì allaga lo stesso? Per fare il punto della situazione Sputnik Italia ha raggiunto Massimiliano De Martin, Assessore regionale all'Ambiente del Comune di Venezia.— Le nuove maree non sono escluse, sicuramente si manifesteranno secondo i richiami della natura. Seppure il Mose non è ancora entrato definitivamente in funzione, però si sta comunque mettendo a disposizione per verificare gli stress test con le maree che dimostrano che se si dovesse ripetere una acqua alta eccezionale come quella del novembre 2019, il Mose avrebbe un grandissimo ruolo.Infatti, dall'anno scorso fino ad oggi, dopo tutti gli eventi, quando la marea era superiore a 110 sentimenti e era prevista la messa in funzione del Mose, la città era all'asciutto. La Piazza San Marco va a volte sotto l’acqua perché oggi in caso di alta marea le paratoie del Mose vengono attivate solo quando si supera la quota di 110 centimetri.Non ci sarebbero stati i danni 2 anni fa, se il Mose fosse già stato avviato. Ora per fortuna la tecnologia, che è progettata per funzionare 100 anni, ci può aiutare a gestire questi eventi naturali e difendere Venezia. Speriamo che presto il collaudo amministrativo venga concluso in modo tale che la sua operatività rientri nella quotidianità della città.L’ottimismo dell’Assessore De Martin pienamente condivide Elisabetta Spitz, Commissario Straordinario per il Mose che è stata raggiunta da Sputnik Italia per capire quali sono i punti di forza del sistema di dighe mobili finalizzato alla difesa della città di Venezia e della sua laguna.— Il Mose già oggi è in grado di tutelare la laguna e Venezia dalle maree eccezionali. Grazie all’eccellenza ingegneristica di questa infrastruttura, Venezia è al riparo da eventi estremi come quelli che si sono manifestati due anni fa. Il Mose è infatti un’infrastruttura flessibile e modulabile in grado di intercettare onde alte fino a 3 metri e, al contempo, di tutelare l'ecosistema della laguna e l'attività portuale e dei pescatori.Il Mose rappresenta oggi una risposta efficace per difendere Venezia dagli eventi estremi repentini, come quelli che si sono verificati la scorsa settimana. In una visione di lungo termine servirà però avviare quanto prima delle azioni di contrasto a livello globale per mitigare i cambiamenti climatici che andranno ad impattare non solo la città di Venezia ma le future generazioni.

