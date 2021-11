https://it.sputniknews.com/20211112/successo-per-il-bonus-terme-caputi-federterme-un-effetto-moltiplicatore-sul-territorio-13723004.html

Successo per il Bonus Terme, Caputi (Federterme): “Un effetto moltiplicatore sul territorio”

Arrivate oltre 250mila richieste, i 50 milioni di euro stanziati sono andati esauriti in tre ore e il settore è a lavoro per il rifinanziamento con il Mise. 12.11.2021, Sputnik Italia

In circa tre ore il plafond messo a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico per il Bonus Terme è andato esaurito. Un grande successo, con oltre 250mila richieste presentate che hanno assorbito gli oltre 50 milioni di euro stanziati per far ripartire il settore. E proprio per la risposta estremamente positiva, gli operatori del settore auspicano che la misura venga rifinanziata. Il presidente di Federterme, Massimo Caputi, spiega a Sputnik Italia la centralità del settore terme per il turismo italiano e l’effetto moltiplicatore del Bonus per i territori Termali pari almeno a sei volte l’investimento dello Stato.- Vi aspettavate un successo di questo tipo?- La misura fortemente voluta da Federterme e varata a tempi di record dal Mise è stato un enorme successo ed ha dimostrato tutta la sua validità anche in sostituzione di misure come “ristori” e voucher vacanze.- Cosa significa il successo del Bonus Terme per il settore?- Lo stanziamento sta ottenendo una serie di effetti di grande impatto su diversi fronti: ha rilanciato un settore che in Italia ha una grande tradizione ma era da tempo in fase di stagnazione. Ha attratto nuove masse di cittadini verso le terme italiane, ha creato un effetto moltiplicatore per il turismo nei territori termali pari almeno a sei volte l’investimento dello Stato.- I fondi sono andati esauriti in poche ore, è possibile un rifinanziamento della misura?- Proprio per il grande successo abbiamo chiesto al Governo di rifinanziarlo, siamo fiduciosi possa avvenire.- Quali altri strumenti o interventi chiedete per il settore, colpito dalla pandemia?- Allo stato attuale stiamo ripartendo molto bene e il bonus ci ha dato un grande aiuto. Aspettiamo di capire se verrà rifinanziato perché è una forma di incentivazione che favorisce non solo le terme ma anche tutto il turismo.

