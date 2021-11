https://it.sputniknews.com/20211112/stato-demergenza-tajani-prolungarlo-solo-se-serve-13719730.html

Proroga stato d'emergenza, la proposta Tajani: "Prolungarlo solo se serve"

Proroga stato d'emergenza, la proposta Tajani: "Prolungarlo solo se serve"

12.11.2021

"Il prolungamento stato di emergenza? Se contagi e terapie intensive crescono, bisogna prolungare. Se la situazione migliora allora no. Bisogna essere pragmatici e tutelare la salute dei nostri cittadini". Lo ha dichiarato oggi Antonio Tajani, il coordinatore nazionale di Forza Italia, a Un Giorno da pecora, in onda su Radio Rai 1.Tajani parla anche delle minacce ricevute sui social, "anche di morte: mi scrivono devi essere impiccato a piazzale Loreto, fascista, nazista e a volte pure comunista".Stato d'emergenzaLo stato di emergenza è in scadenza il 31 dicembre 2021, ma la discussione sull'ipotesi di una proroga è già accesa. Il ministro Speranza non si sbilancia e afferma che la decisione verrà presa a ridosso di fine anno e dipenderà dalla situazione dei contagi in Italia e negli altri Paesi europei.Anche il sottosegretario Pierpaolo Sileri, intervenuto ieri a Porta a Porta, ritiene verosimile una proroga oltre il 31 dicembre. "Dipenderà dai numeri", afferma.La situazione in ItaliaIntanto, in Italia, continua a salire l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale, secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Nella settimana tra il 5 e l'11 novembre è salita a 78 per 100mila abitanti, contro 53 per 100mila abitanti di quella precedente.In aumento anche l'indice di trasmissibilità Rt, pari a 1,21 nei giorni tra il 20 ottobre e il 2 novembre, rispetto all'1,15 della settimana precedente.

