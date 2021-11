https://it.sputniknews.com/20211112/stato-demergenza-e-green-pass-sileri-verosimile-la-proroga-oltre-il-31-dicembre-13712960.html

Stato d'emergenza e Green pass, Sileri: verosimile la proroga oltre il 31 dicembre

"È verosimile che lo stato di emergenza, che scade il 31 dicembre, ma anche il Green Pass, verranno prorogati. Ma dipenderà dai numeri". Così il... 12.11.2021, Sputnik Italia

Sileri ribadisce che, prima di eliminare il certificato verde, bisognerà "mettere il Paese in sicurezza e dobbiamo ancora fare le terze dosi".Inoltre, occorrerà vedere "quello che succede nel prossimo mese con l'andamento dell'epidemia", con i casi di contagio in crescita sia in Europa che in Italia.Il sottosegretario aveva già dichiarato che il Green pass sarà l'ultima misura ad essere eliminata dopo mascherine e distanziamento.I dati del monitoraggio della cabina di regiaIntanto, continua a salire l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale, secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Nella settimana tra il 5 e l'11 novembre, è salita a 78 per 100mila abitanti, contro 53 per 100mila abitanti di quella precedente.In aumento anche l'indice di trasmissibilità Rt, pari a 1,21 nei giorni tra il 20 ottobre e il 2 novembre, rispetto all'1,15 della settimana precedente.

