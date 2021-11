https://it.sputniknews.com/20211112/quirinale-mattarella-esclude-il-bis-e-trova-una-nuova-casa-a-roma-13711852.html

Quirinale, Mattarella esclude il bis e trova una nuova casa a Roma

Quirinale, Mattarella esclude il bis e trova una nuova casa a Roma

Non ci sarà un Mattarella bis, l'ha ribadito con determinazione il presidente della Repubblica, che si prepara a lasciare il Quirinale. 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12

2021-11-12T09:54+0100

2021-11-12T10:58+0100

italia

Sergio Mattarella si prepara a traslocare. La firma del contratto d'affitto di una casa a Roma, prossima dimora da senatore a vita, conferma la determinazione del Presidente della Repubblica a non accettare un secondo mandato. Intenzione ribadita ieri durante l'incontro commemorativo al Quirinale, per il ventennale della morte di Sergio Leone, Capo dello Stato dal 1971 al 1978.Dal no ad un bis al Colle traspare il convincimento del Presidente a non dare origine ad una prassi. Mattarella ritiene che il secondo mandato presidenziale non sia conforme allo spirito della Costituzione. La rielezione di Giorgio Napolitano nel 2013 è stata un'eccezione e tale deve restare.Il presidente della Repubblica aveva annunciato la volontà di concludere la sua permanenza al Quirinale nel febbraio 2022 mesi prima dell'inizio del semestre bianco.Queste parole non sono bastate a stroncare le speranze di quanti puntavano ad un Mattarella bis, almeno finché ci sarà Mario Draghi a Palazzo Chigi.Adesso la volontà irrevocabile del presidente manda in tilt i partiti, che dovranno trovare un suo successore, mentre in parlamento avanza la candidatura al Colle di Silvio Berlusconi. Tanto più che il presidente si sta già preparando per lasciare il Quirinale.Secondo quanto riporta l'Espresso, proprio mercoledì sera Sergio Mattarella ha firmato il contratto d'affitto con un'agenzia immobiliare per un appartamento a Roma, tra i Parioli e il quartiere Salario Trieste, visitato qualche settimana prima.Sarà questa la sua nuova dimora da senatore a vita.

