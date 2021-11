Putin all'OMS: "Accelerare il riconoscimento di nuovi vaccini e farmaci contro il covid"

https://it.sputniknews.com/20211112/putin-al-summit-apec-accelerare-il-riconoscimento-reciproco-dei-vaccini-13719083.html

Il presidente russo Putin rivolge un appello all'OMS per accelerare le procedure di riconoscimento di nuovi vaccini e farmaci contro il Covid. 12.11.2021, Sputnik Italia

Intervenendo in videoconferenza al vertice APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) il presidente russo ha sottolineato che il riconoscimento reciproco tempestivo dei vaccini e dei certificati di vaccinazione nazionali è uno dei fattori principali per la ripresa dell'attività economica globale.Il presidente russo ha ricordato che la Russia ha presentato l'iniziativa di risolvere quanto prima la questione del riconoscimento reciproco di vaccini e certificati al recente vertice del G20 di Roma.Il summit APEC 2021 è presieduto dalla Nuova Zelanda e si svolge in formato multimediale. La sessione che ha riunito i capi di stato dei 21 paesi membri è stata presieduta da Jacina Ardern, primo ministro della Nuova Zelanda. Al termine dei lavori è stata adottata una dichiarazione comune dal titolo "Join, Work, Grow. Together."

