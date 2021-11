https://it.sputniknews.com/20211112/piazzapulita-bassetti-basta-no-vax-in-tv-non-partecipo-ai-pollai-13715128.html

Piazzapulita, Bassetti: "Basta No-Vax in TV, non partecipo ai pollai"

Piazzapulita, Bassetti: "Basta No-Vax in TV, non partecipo ai pollai"

Dopo aver abbandonato in diretta la trasmissione di Formigli, l'infettivologo punta il dito contro le trasmissioni TV che si starebbero trasformando "in ring"... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T13:11+0100

2021-11-12T13:11+0100

2021-11-12T13:11+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/9379705_0:6:1758:995_1920x0_80_0_0_3bb70bedf3106a10fa1094702c75c80a.jpg

Basta con i no-vax e no-green pass in TV. Lo afferma ad AdnKronos Matteo Bassetti, dopo lo scontro di ieri sera con il giurista Ugo Mattei a Piazzapulita su La7, che ha spinto il primario di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ad abbandonare il collegamento in diretta con lo studio di Corrado Formigli.Durante il confronto in diretta, Ugo Mattei ha accusato Matteo Bassetti di andare in TV non per fare il medico, ma per fare propaganda a favore dei vaccini, che il giurista definisce "sieri sperimentali". A queste parole lo scienziato si è tolto gli auricolari ed è andato via, abbandonando la diretta con lo studio.Immediatamente, Corrado Formigli ha chiuso la diretta anche con Mattei, che nel frattempo aveva commentato dicendo: "Ne abbiam mandato via uno, adesso comincia ad andare meglio".Bassetti spiega di aver chiarito con Formigli e di non avere nulla contro di lui, ma rincara la dose contro no-vax e no-green pass, accusandoli di portare in TV "lo stesso atteggiamento che hanno nelle piazze"."Ora va messo un punto però. - prosegue - Io continuerò ad andare in televisione a parlare di vaccini e di scienza, anche a Piazzapulita, ma questi personaggi si devono dare una regolata. Alcune trasmissioni - conclude - si stanno trasformano in ring per liti tra pro-vax e no-vax, così vengono danneggiati i cittadini che ieri sera non hanno ricevuto un messaggio corretto".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia