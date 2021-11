https://it.sputniknews.com/20211112/pedopornografia-arrestato-il-direttore-della-caritas-diocesana-di-benevento-13712431.html

Pedopornografia: arrestato il direttore della Caritas diocesana di Benevento

Sono in tutto tre le persone arrestate dalla polizia di Torino, che ha smantellato una rete di pedofili che scambiavamo materiale sul web. Uno di questi è un... 12.11.2021, Sputnik Italia

Smantellata una rete di utenti italiani che scambiavano materiale pedopornografico su una nota piattaforma di messaggistica. Sono tre le persone arrestate e 26 gli indagati nell'ambito dell'operazione Meet up della polizia di Torino.L'operazione ha interessato tutte le regioni italiane. Gli arresti sono avvenuti in Piemonte, Puglia e Campania. Si tratta, rispettivamente, del creatore del canale a pagamento, di un tecnico informatico di 37 anni e di un sacerdote, Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento.Il servizio di monitoraggio era stato attivato già da febbraio, focalizzando la propria attenzione su alcuni canali aperti, frequentati prevalentemente da utenti italiani.Gli agenti, per conquistare la fiducia degli utenti dei canali, interagivano mostrandosi interessati allo scambio di materiale. In questo modo, la polizia postale ha potuto individuare e sequestrare migliaia di file dai contenuti definiti "raccapriccianti" dagli inquirenti, che in alcuni casi ritraevano vere e proprie violenze sessuali su bambini in tenera età.Per accedere a questi contenuti era necessario pagare una somma di denaro.

