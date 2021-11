https://it.sputniknews.com/20211112/palermo-due-neonati-in-overdose-ricoverati-in-rianimazione-allospedale-13722197.html

Palermo: due neonati in overdose ricoverati in rianimazione all'ospedale

L'allarme della Procura: episodi sempre più frequenti. I piccoli si sono gradualmente ripresi dopo il ricovero e affidati al direttore sanitario dell'ospedale. 12.11.2021, Sputnik Italia

Due neonati di appena 11 mesi sono stati ricoverati, a poche ore di distanza l'uno dall'altro, per overdose da sostanze stupefacenti, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Di Cristina di Palermo. Avevano assunto hashish e cocaina in possesso dei genitori. In base a quanto riporta La Sicilia, il primo bambino è arrivato mercoledì pomeriggio, l’altro nella notte. Le loro condizioni sono migliorate dopo il ricovero. "Siamo preoccupati per questi episodi che riscontriamo sempre più spesso - ha detto a Repubblica la procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna - La disattenzione dei genitori assuntori di droghe può comportare danni gravissimi per i più piccoli"La procura dei minorenni ha disposto perquisizioni nelle rispettive abitazioni e, anche se non è stato trovato nulla, i piccoli sono stati affidati al direttore sanitario dell’ospedale, in attesa degli ulteriori accertamenti sul contesto familiare. Per Caramanna si tratta di episodi gravissimi, in quanto "atteggiamenti superficiali possono mettere a repentaglio la vita dei bambini". Già altre volte la procura ha sollecitato un intervento più decido del tribunale per far decadere la responsabilità genitoriale.

