https://it.sputniknews.com/20211112/nuova-zelanda-esemplare-di-pinguino-antartico--avvistato-a-3000-km-dal-suo-habitat-naturale-13721168.html

Nuova Zelanda, esemplare di pinguino antartico avvistato a 3.000 km dal suo habitat naturale

Nuova Zelanda, esemplare di pinguino antartico avvistato a 3.000 km dal suo habitat naturale

In una spiaggia della Nuova Zelanda è stato recentemente ritrovato un esemplare di pinguino Adelia, una specie tipica dell'Antartide e precedentemente... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T21:11+0100

2021-11-12T21:11+0100

2021-11-12T21:11+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/12937247_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_25f178f5877767c31923e3ae3f71895c.jpg

Ad accorgersi per primo della presenza dell'animale, ribattezzato Pingu dalla comunità locale, a così grande distanza dal suo habitat naturale, è stato Harry Singh.Inizialmente l'uomo, come da lui stesso raccontato alla BBC, l'aveva scambiato per un peluche, salvo doversi ricredere:L'avvistamento è avvenuto mentre Singh si trovava a passeggiare con la moglie sulla spiaggia di Birdlings Flat, poco a sud di Christianchurch, sulla costa orientale del Paese.Gli esperti del centro hanno così portato l'animale presso la struttura, dove hanno iniziato a prendersi cura di lui, trovandolo leggermente sottopeso e disidratato.Dopo alcuni esami medici più approfonditi, l'animale sarà lasciato su una spiaggia nella penisola di Banks.In Nuova Zelanda gli avvistamenti di pinguini non sono un evento unico, sebbene piuttosto raro: in precedenza, altri due esemplari erano stati trovati, rispettivamente, nel 1962 e nel 1993.Gli esperti del centro si sono presi cura dell'animale, che era leggermente sottopeso e disidratato. Dopo alcuni esami, verrà probabilmente lasciato su una spiaggia più sicura, nella penisola di Banks.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo