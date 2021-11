https://it.sputniknews.com/20211112/nuova-variante-di-coronavirus-scoperta-in-francia-e-molto-diversa-dalle-altre-13714677.html

Nuova variante di coronavirus scoperta in Francia, è "molto diversa" dalle altre

Nuova variante di coronavirus scoperta in Francia, è "molto diversa" dalle altre

Il focolaio è scoppiato in una scuola di una cittadina bretone con poco più di 5.000 abitanti. 12.11.2021, Sputnik Italia

Nella Regione francese della Bretagna, e più precisamente nel comune di Bannalec, è stata recentemente individuata una nuova variante di coronavirus, definita dagli esperti sanitari transalpini "molto diversa" dalle altre.Lo riporta, in esclusiva, il quotidiano Le Télégramme, confermando che nella cittadina con poco più di 5.000 abitanti è presente un piccolo focolaio, con 24 casi confermati.Nel complesso, si parla di 18 studenti e sei adulti venuti a contatto con questi, contagiati nella locale scuola Mona Ozouf, che è stata posta in quarantena, ma con un ritardo di alcuni giorni.Stando a quanto riferito dal media francese, i primi contagi risalirebbero allo scorso 15 di ottobre.Attualmente non è stato reso noto se la nuova variante presenti fattori di contagiosità più alti, rispetto a quelle finora conosciute, o se possa risultare più letale.

