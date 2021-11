https://it.sputniknews.com/20211112/no-pass-draghi-e-un-obiettivo-sensibile-innalzato-livello-di-protezione-13719286.html

Per i No-Pass Draghi è un obiettivo sensibile: innalzato livello di protezione del premier

Innalzato il livello di sicurezza nei confronti del premier Mario Draghi. Lo si apprende dal quotidiano Leggo. La decisione è stata adottata in una recente riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.Il prefetto di Roma ha convocato in un vertice riservatissimo il questore della Capitale, Mario della Cioppa, il comandante provinciale dei carabinieri, Lorenzo Falferi, e quello della Guardia di Finanza, Paolo Compagnone, per mettere a punto il potenziamento del livello di tutela del presidente del Consiglio.Il clima pesante delle ultime settimane ha portato ad una stretta sui cortei, dopo i disordini di Roma, Milano e Trieste durante le proteste dei no-Green pass. Il Viminale, con una circolare, ha vietato ogni tipo di manifestazione nei centri storici e nei pressi di obiettivi sensibili.Ai divieti si intende aggiungere un innalzamento dei livelli di protezione del premier, che, naturalmente, è considerato un obiettivo sensibile. A partire dal servizio d'ordine pubblico nei pressi di Palazzo Chigi.Oltre a triplicare il numero di blindati ad angolo con via del Corso, è stato ripristinato il divieto stringente di attraversare piazza Colonna. Potenziata inoltre la presenza di forze dell'ordine anche nei pressi della sua abitazione privata con altri mezzi blindati.Da Palazzo Chigi, al momento, assicurano di non aver ricevuto alcuna minaccia indirizzata al premier Draghi.

