Mar Nero, 6 aerei da ricognizione NATO rilevati dai radar russi

Nelle ultime 24 ore, i radar russi hanno identificato sei voli di aerei da ricognizione dell'Alleanza atlantica nello spazio aereo sul Mar Nero, ha riferito... 12.11.2021, Sputnik Italia

Il decastero precisa che nella parte centrale e nord-occidentale del Mar Nero sono stati rilevati voli di ricognizione di tre aerei da pattugliamento P-8A Poseidon della marina militare degli Stati Uniti, partiti da una base aerea in Sicilia, nonché un aereo da ricognizione C-160G Gabriel dell'astronautica francese, partito da una base in Romania. Inoltre, sono stati identificati un aereo da ricognizione RC-135 dell'aeronautica militare degli USA, in volo da una base aerea sull'isola di Creta, e un aereo da ricognizione U-2S, anch'esso dell'aeronautica statunitense, partito da una base aerea su Cipro.Mosca ha più volte definito le attività della NATO nel Mar Nero come provocatorie, volte ad aumentare le tensioni e perseguire una politica di contenimento della Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito tali attività "destabilizzanti" e "pericolose", mentre il ministro degli Esteri del Paese Sergey Lavrov ha sottolineato che gli Stati Uniti, inviando le loro navi nell'area, stanno cercando di spingere i paesi della regione verso politiche di confronto.

