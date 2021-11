https://it.sputniknews.com/20211112/la-stazione-spaziale-cambia-urgentemente-lorbita-per-evitare-la-collisione-con-i-detriti-cinesi-13714357.html

ISS, la Stazione Spaziale cambia urgentemente orbita per evitare i detriti di un satellite cinese

ISS, la Stazione Spaziale cambia urgentemente orbita per evitare i detriti di un satellite cinese

La Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto eseguire una manovra d'urgenza per evitare una collisione con dei detriti spaziali, lasciati dal satellite cinese... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T11:19+0100

2021-11-12T11:19+0100

2021-11-12T11:30+0100

mondo

spazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10200387_0:790:1200:1465_1920x0_80_0_0_0e8f5adbeedd865b830cc0e09723acd5.jpg

La stazione era stata colpita da detriti spaziali all'inizio di quest'anno. Un pezzo di micro spazzatura spaziale aveva centrato il sistema robotico remoto canadese, ma l'incidente non aveva influito sul funzionamento del dispositivo e dell'ISS in generale."L'altitudine orbitale dell'Iss è stata innalzata mercoledì sera, per evitare l’impatto con i detriti spaziali. Secondo i dati preliminari, la manovra ha alzato l'orbita della stazione di circa 1,2 chilometri", si legge nel comunicato.Il satellite cinese era stato distrutto nel 2007 in un test missilistico anti-satellite. Esplose in più di 3.500 detriti, la maggior parte dei quali sono ancora in orbita attorno al pianeta.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, spazio