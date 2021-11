https://it.sputniknews.com/20211112/julian-assange-autorizzato-a-sposare-la-sua-fidanzata-in-carcere-13711134.html

Julian Assange autorizzato a sposare la sua fidanzata in carcere

Julian Assange autorizzato a sposare la sua fidanzata in carcere

Il fondatore di WikiLeaks, in carcere, Julian Assange, ha ricevuto un permesso per sposare la sua fidanzata Stella Moris, secondo quanto riportato dai media... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T06:45+0100

2021-11-12T06:45+0100

2021-11-12T06:46+0100

mondo

julian assange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0c/9523162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8ae049484df2a7c0289f75d84358ff2.jpg

La scorsa settimana, Assange e Moris avevano intentato una causa contro il segretario alla Giustizia del Regno Unito Dominic Raab e il capo della prigione di Belmarsh, dove è attualmente detenuto il giornalista, per aver impedito il loro matrimonio.Il Guardian ha riferito giovedì che la cerimonia si terrà nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh (sud di Londra). Un rapporto separato presentato dal Sun ha dettagliato che il matrimonio potrebbe aver luogo a dicembre e che all'evento parteciperanno diversi ospiti anch’essi incarcerati a Belmarsh.Un portavoce della prigione ha detto al Guardian che la richiesta di matrimonio di Assange "è stata ricevuta, considerata, ed elaborata nel modo consueto dal direttore della prigione, come per qualsiasi altro detenuto".È stato inoltre riferito che i detenuti possono sposarsi mentre sono incarcerati ai sensi del Marriages Act del 1983 del Regno Unito. Il costo del servizio è a carico del detenuto se una richiesta viene approvata dalle autorità.Il fondatore di WikiLeaks era stato arrestato a Londra l'11 aprile 2019 e condannato a 50 settimane di carcere per aver saltato la cauzione nel 2012. Si era poi rifugiato all'interno dell'ambasciata ecuadoriana nella capitale del Regno Unito per evitare l'estradizione in Svezia, dove era accusato di violenza sessuale per una denuncia poi lasciata cadere dalla giustizia svedese.Assange è ricercato dagli Stati Uniti con l'accusa di spionaggio dopo che WikiLeaks ha pubblicato migliaia di documenti riservati che fanno luce sui crimini di guerra commessi dalle truppe americane in Iraq e in Afghanistan. Se messo sotto processo e condannato negli Stati Uniti, l'informatore rischia fino a 175 anni di carcere.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, julian assange