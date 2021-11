https://it.sputniknews.com/20211112/iss-incidenza-covid-19-sale-a-78-mentre-lrt-e-a-121--13713082.html

ISS: Incidenza Covid-19 sale a 78, mentre l’Rt è a 1,21

Rimane sotto la soglia di allerta, invece, il tasso di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive. 12.11.2021, Sputnik Italia

Stando ai dati del monitoraggio settimanale eseguito della cabina di regia, l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale risulta essere in aumento.Nei giorni tra il 5 e l'11 novembre tale indicatore è infatti cresciuto fino a 78 per 100.000 abitanti, contro i 53 per 100.000 abitanti della scorsa settimana.Contestualmente, si registra un aumento dell'indice di trasmissibilità Rt, che nei giorni tra il 20 ottobre e il 2 novembre è stato pari a 1,21, in aumento rispetto al rilevamento precedente, quando era a 1.15.La situazione negli ospedali Secondo il rapporto, è aumentato anche il livello di occupazione dei posti letto ospedalieri per Covid-19, con il 4,4% in terapia intensiva all'11 novembre, contro il 4% del 4 novembre, e delle aree mediche con il 6,1% all'11 novembre, contro il 5,3% al 28 ottobre.Questi valori, si precisa, restano però al di sotto della soglia critica fissata, rispettivamente, al 10% e al 15%.Venti regioni a rischio moderato, allarme in FriuliSono venti le Regioni e Province autonome che risultano classificate come a rischio moderato, con la sola eccezione della Calabria, che è a rischio basso.Desta preoccupazione, infine, la situazione relativa al Friuli-Venezia-Giulia, unica Regione in cui è stimata a rischio alto la probabilità di progressione

