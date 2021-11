https://it.sputniknews.com/20211112/incidente-in-atterraggio-col-paracadute-due-militari-russi-morti-in-esercitazioni-in-bielorussia-13723615.html

Incidente in atterraggio col paracadute, due militari russi morti in esercitazioni in Bielorussia

Due militari russi sono deceduti durante un atterraggio con paracadute in Bielorussia. La notizia è stata resa nota dal ministero della Difesa russo. 12.11.2021, Sputnik Italia

L'incidente si è verificato il 12 novembre durante un atterraggio con paracadute nei pressi della città di Grodno.Uno dei militari ha tentato di salvare entrambi e fermare la caduta ricorrendo al paracadute di riserva prima di compiere un violento atterraggio al suolo.Le manovre congiunte Mosca-MinskLe esercitazioni dei paracadutisti bielorussi e russi si sono svolte alla luce di un incremento delle attività militari vicino al confine occidentale della Bielorussia. Varsavia ha schierato circa 15mila soldati, carri armati, sistemi di difesa aerea e altre armi pesanti sul confine polacco-bielorusso. La Gran Bretagna ha inviato propri militari sul luogo per rafforzare le barriere. Sono stati impiegate nelle manovre circa 250 persone, con l'uso di velivoli Il-76 dell'aviazione da trasporto militare russa, nonché elicotteri dell'Aeronautica militare e delle Forze di difesa aerea della Bielorussia.La situazione al confine Bielorussia-PoloniaIn estate si è registrato un aumento dei flussi di rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa che cercano di raggiungere l'Europa occidentale dalla Bielorussia attraverso Polonia, Estonia, Lituania e Lettonia. La situazione si è inasprita lo scorso 8 novembre, quando circa duemila persone si sono ammassate davanti ai fili spinati al confine con la Polonia. Le forze dell'ordine polacche hanno sventato diversi tentativi di attraversare la frontiera, ricorrendo anche all'uso di gas lacrimogeni, i migranti clandestini hanno allestito un campo improvvisato.

