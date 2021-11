https://it.sputniknews.com/20211112/green-pass-basato-su-evidenze-scientifiche-ma-tamponi-danno-il-30-di-falsi-negativi---ricciardi-13716293.html

Il Green Pass "è una misura organizzativa basata su evidenze scientifiche. Il punto debole sono i tamponi antigenici che nei migliori dei casi danno il 30 per cento di falsi negativi”.Ad affermarlo ai microfoni di Rainews24 è stato Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e del titolare del dicastero, Roberto Speranza.Per Ricciardi, non sono da escludere nuove "restrizioni", che potrebbero essere adottate nel momento in cui tornassero a salire in maniera significativa gli indicatori del contagio.Questo meccanismo, ha chiarito ancora Ricciardi, "ci ha consentito di uscire dalla terza ondata e ci consentirà di controllare anche questa".Sebbene l'esatta incidenza dell'aumento dei casi di Covid-19 non sia calcolabile, il consulente del Ministero della Salute si è detto convinto che le infezioni cresceranno, "ma non nella misura con cui stanno crescendo negli altri Paesi perché il governo ha fatto delle scelte molto precoci, rapide ed efficaci".Ad incidere sull'aumento dei casi, ricorda poi Ricciardi, sono anche i "7 milioni di non vaccinati" presenti in Italia.“Quanto sarà rilevante questo aumento dipende da noi, ma se acceleriamo sulle misure come stiamo facendo io credo che rimarrà contenuto", ha aggiunto.La pandemia potrebbe finire nel 2023?Su una possibile data di fine della pandemia, Ricciardi preferisce non sbilanciarsi troppo, e ribadisce che per gli scienziati "l’emergenza è quella sanitaria e non finirà nemmeno nel 2022".I numeri del Covid-19 in ItaliaIl bilancio della pandemia di Covid-19 in Italia parla di 4.835.435 casi accertati da inizio emergenza sanitaria.Contestualmente, si registrano un totale 132.618 decessi per causa o concausa di coronavirus, e 4.595.897 guariti.

