Francia, militare sospettato dello stupro ai danni di una collega all'Eliseo

Un'indagine giudiziaria è stata avviata in Francia, dopo che una giovane donna soldato ha affermato di essere stata vittima di violenza sessuale il 1° luglio... 12.11.2021, Sputnik Italia

A riferirlo oggi è il quotidiano transalpino Libération, precisando che al militare accusato di stupro è stato conferito lo status di testimone assistito.Stando a quanto riportato, prima dell'accaduto i due militari lavoravano insieme e si conoscevano da tempo.I fatti, si riporta, sono avvenuti il ​​1° luglio, al termine dei festeggiamenti in occasione della partenza di un superiore, avvenuta nei locali del personale privato del Presidente della Repubblica, in rue de l'Elysée.Il commento dell'EliseoL'Eliseo, riferendo sulla questione, ha affermato di non aver "mai commentato casi giudiziari in corso".La presidenza ha aggiunto che resta "in attesa dell'istruttoria giudiziaria per qualificare i fatti e vedere quali ulteriori provvedimenti intraprendere".Anche il ministro delle Forze armate, Florence Parly, avrebbe avviato un'indagine amministrativa contro il sospettato dei fatti.

