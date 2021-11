https://it.sputniknews.com/20211112/eni-corre-sulla-strada-della-mobilita-elettrica-e-diventa-il-secondo-operatore-per-colonnine-13712284.html

Eni corre sulla strada della mobilità elettrica e diventa il secondo operatore per colonnine

Dopo il closing dell’operazione per l’acquisizione del 100% di Be Power, le stazioni di ricarica sono attualmente 6.000 e diventeranno 30.000 entro il 2025. 12.11.2021, Sputnik Italia

Prosegue la strategia del colosso energetico Eni sulla transizione ecologica e la mobilità sostenibile.Il cane a sei zampe, attraverso Eni gas e luce, ha siglato con Zouk Capital e Aretex il closing che ha formalizzato l'acquisizione del 100% di Be Power.L'accordo per l'acquisizione - spiega una nota della società- era stato firmato nel mese di agosto, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.Più colonnine e più serviziIl piano di infrastrutture dedicate alla mobilità green di Eni è in rapida crescita: dalla scorsa estate ad oggi le colonnine sono passate da 5.000 a 6.000.La società punta a raggiungere la totale decarbonizzazione di prodotti e processi entro il 2050. Eni gas e luce, attraverso Be Power, potrà installare infrastrutture di ricarica su suolo pubblico e privato ed essere titolare delle relative concessioni.La società gestisce inoltre le proprie colonnine e quelle di altri operatori tramite una piattaforma tecnologica proprietaria e fornisce servizi ai conducenti di veicoli elettrici su propri punti di ricarica o di terzi tramite un'app dedicata.Eni gas e luce amplia il proprio portafoglio di attività, che serve una crescente base clienti di 10 milioni di unità in sei Paesi europei.

