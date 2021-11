https://it.sputniknews.com/20211112/crisanti-puntare-sulle-terze-dosi-e-per-limmunizzazione-dei-bambini-aspettiamo-i-dati-usa-13711929.html

Crisanti: “Puntare sulle terze dosi e per l’immunizzazione dei bambini aspettiamo i dati USA”

Crisanti: “Puntare sulle terze dosi e per l’immunizzazione dei bambini aspettiamo i dati USA”

Per l’esperto è inutile cercare di convincere i sette milioni di italiani non vaccinati, per fermare il virus bisogna puntare sul rafforzamento della risposta... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T09:28+0100

2021-11-12T09:28+0100

2021-11-12T10:54+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

L’obiettivo della nuova fase della pandemia è aumentare il più possibile la capacità di difesa dal coronavirus della popolazione già immunizzata, spingendo sulle terze dosi. Ne è convinto Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, intervistato da La Stampa.Crisanti spiega che l’immunizzazione dura più a lungo nei giovani, “rimane anche dopo otto mesi con due dosi” nel resto della popolazione, ma è “inutile farsi illusioni: la terza dose spetta a tutti”.Continuando con il trend di adesso, “a gennaio ci saranno intorno a 20 mila” casi.La campagna vaccinale deve proseguirePer il professore dell’università di Padova, inoltre, non bisogna dare false illusioni sul fatto che con due o tre dosi l’immunizzazione sia completata, errore già fatto in passato.Il vaccino sotto i 12 anni: aspettiamoPer Crisanti, il problema della vaccinazione dei bambini è complesso.“Si ammalano poco e trasmettono molto il virus. Aspettiamo il pronunciamento dell’Ema e soprattutto i dati sul campo americani. Suggerisco cautela, perché le miocarditi nei giovani, seppur leggere, sono state un campanello d’allarme”.

