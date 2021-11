https://it.sputniknews.com/20211112/covid-speranza-correre-con-le-terze-dosi-per-fermare-la-quarta-ondata-13713731.html

Covid, Speranza: "Correre con le terze dosi per fermare la quarta ondata"

Covid, Speranza: "Correre con le terze dosi per fermare la quarta ondata"

L'Europa è di nuovo epicentro della pandemia di Covid-19. Per evitare che anche l'Italia venga travolta dalla quarta ondata, bisognerà accelerare con le terze... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T11:51+0100

2021-11-12T11:51+0100

2021-11-12T11:51+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/13619263_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3e072b4350e78ff773a9acb8be89c9a5.jpg

"Facciamo in fretta con il richiamo per fermare la quarta ondata". Per il ministro della Salute Roberto Speranza non c'è tempo da perdere: "l'incremento dei contagi è oggettivo, dobbiamo renderci conto che l'acqua sta salendo", ha dichiarato a Repubblica. La strategia del titolare della Salute è quella di giocare d'anticipo, perché "questo virus va veloce".In Europa i contagi corrono, con la Germania che ha toccato il suo picco storico giovedì, raggiungendo il record di 50mila positivi in un giorno, e l'Olanda, che valuta il ritorno del coprifuoco e del lavoro da remoto.L'Italia è avvantaggiata per il più alto livello di vaccinazione e per la maggiore prudenza.Queste misure anti-Covid saranno mantenute ancora a lungo."Non c'è alcun dubbio che resteranno. Hanno un costo sociale ed economico relativamente basso, sono decisive", chiarisce.Terza doseIl richiamo sarà fondamentale nella strategia antipandemica del governo. Sull'obbligo della terza dose ai sanitari e a chi lavora nelle Rsa, il ministro fa sapere che la decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma lascia spazio a pochi dubbi.A dicembre, la platea a cui è offerta la terza dose si allargherà alla fascia tra i 40-59 anni. Per i soggetti di età inferiore ai 40 anni Speranza non si sbilancia troppo: "Ascolteremo la valutazione degli scienziati e decideremo, ma non è all'ordine del giorno", afferma, sottolineando tuttavia che si tratta di un'ipotesi verosimile.Vaccino ai minori di 12 anniIl ministro teme che la destra sovranista di Salvini e della Meloni possa cavalcare la posizione dei No-Vax sulla vaccinazione dei minori e lo ritiene un errore gravissimo.I dati del monitoraggio della cabina di regiaIntanto continua a salire l'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale, secondo i dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia. Nella settimana tra il 5 e l'11 novembre è salita a 78 per 100mila abitanti, contro 53 per 100mila abitanti di quella precedente.In aumento anche l'indice di trasmissibilità Rt, pari a 1,21 nei giorni tra il 20 ottobre e il 2 novembre, rispetto all'1,15 della settimana precedente.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia