https://it.sputniknews.com/20211112/covid-in-germania-oltre-48mila-casi-in-un-giorno-e-191-morti-13714538.html

Covid in Germania: oltre 48mila casi in un giorno e 191 morti

Covid in Germania: oltre 48mila casi in un giorno e 191 morti

Il 18 novembre è prevista una riunione dei leader di tutti i Laender, per decidere le misure anti-contagio da adottare. 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12T12:14+0100

2021-11-12T12:14+0100

2021-11-12T12:14+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/12662937_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_0fcc3b588817746564a7893d547337d5.jpg

Il Covid-19 non allenta la sua morsa in Germania. Dopo aver segnato giovedì il record storico di contagi, per la prima volta oltre i 50 mila in un giorno, oggi il Robert Koch Institute segnala 48.640 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 191 morti.Il tasso d'infezione sale a 267,3, rispetto al 249,1 del giorno precedente. Il bilancio della pandemia viene così aggiornato a 4.942.890 contagi e a 97.389 decessi totali. L'istituto di controllo e prevenzione ha "consigliato di cancellare con urgenza i grandi eventi, se possibile, ma anche di ridurre tutti gli altri contatti non necessari".Attualmente, in Germania ci sono 395.300 casi attivi, circa 30.900 in più rispetto a ieri. Il 18 novembre, i leader dei vari Laender si riuniranno per decidere le misure da adottare per contenere i contagi.La pandemia di Covid in EuropaLa pandemia di Covid-19 ha ripreso ad infuriare sull'Europa. Oltre alla Germania, la quarta ondata di contagi ha travolto Francia e Olanda, che ha già annunciato nuove restrizioni, attese per oggi. Tra le misure considerate, che entrerebbero in vigore da sabato, ritorna il coprifuoco alle 19 per negozi, ristoranti e caffè. Inoltre, verrebbe riapplicato il limite di 4 persone ospiti in casa e il lavoro a distanza. I contagi corrono anche in Repubblica Ceca, che supera anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, i 10mila contagi. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 10.395.L'Austria si avvia verso il lockdown per i non vaccinati, mentre la Bulgari chiede aiuto all'UE.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo