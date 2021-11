https://it.sputniknews.com/20211112/cortei-no-pass-lamorgese-confido-nel-senso-civico-dei-manifestanti-13716540.html

Cortei No Pass, Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti"

Cortei No Pass, Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti"

I cortei no-Green pass di domani saranno i primi ad essere svolti con le nuove regole contenute nell'ultima circolare del Viminale, che mette al bando le... 12.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-12

2021-11-12T14:40+0100

2021-11-12T14:40+0100

In vista delle manifestazioni no-pass di domani, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese fa sapere ai microfoni di Raidio 1 Rai di essere in contatto continuo con prefetti e questori per individuare soluzioni adeguate.Quelle di questo sabato saranno le prime manifestazioni di no-Green pass e no-vax ad essere regolate dall'ultima circolare del Viminale, che vieta i centri storici e luoghi sensibili ai cortei, consentiti solo in forma statica o su percorsi prestabiliti.Lamorgese appare ottimista: "L'importante è che non ci siano pericolose forzature - afferma - confido che i manifestanti siano animati da senso civico e seguano le modalità concordate con le autorità di pubblica sicurezza". Ricorda poi agli organizzatori che spetta a loro "il dovere di garantire che le iniziative si svolgano in sicurezza per i partecipanti e senza che vengano pregiudicati i legittimi interessi della cittadinanza".L'obiettivo è quello di garantire il diritto a manifestare senza ledere le attività economiche dei centri urbani, specie in un momento di ripresa. In questo senso, la Lamorgese sottolinea che la sua direttiva "fornisce a prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto di manifestare con l'esigenza di tutela della salute: l'importante - spiega - è non creare disagi alla cittadinanza e che non ci siano rischi per l'ordine pubblico".È arrivata mercoledì sera la circolare del Viminale con le nuove misure sulle manifestazioni, annunciata dalla ministra Luciana Lamorgese all'Assemblea Anci di Parma. Una vera e propria stretta sui cortei, consentiti solo su percorsi decisi dalle autorità pubbliche o in forma statica e fuori dalle "aree urbane sensibili, di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità".Il provvedimento è stato adottato in seguito alle proteste dei no-Green pass nei centri storici di Roma, Trieste e Milano e all'incremento di contagi, nell'esigenza di garantire un "equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco". Ma le nuove regole riguarderanno ogni tipo di manifestazione, non solo i cortei di no-Green pass e no-vax.

