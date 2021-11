https://it.sputniknews.com/20211112/coppia-israeliana-arrestata-dalle-autorita-turche-per-aver-fotografato-la-residenza-di-erdogan-13711734.html

Turchia, coppia israeliana arrestata dalle autorità per aver fotografato la residenza di Erdogan

Turchia, coppia israeliana arrestata dalle autorità per aver fotografato la residenza di Erdogan

Due cittadini israeliani sono stati arrestati dopo aver scattato una foto della casa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riportato... 12.11.2021, Sputnik Italia

A rivelare all'emittente israeliana l'accaduto sono stati i parenti degli arrestati.Il ministero degli Esteri israeliano ha riconosciuto l'incidente e ha riferito alla testata che il governo sta gestendo la questione.Parlando ai microfoni di Channel 12 News, la sorella della donna arrestata ha affermato che la coppia, entrambi quarantenni, si trovava in vacanza in Turchia per festeggiare un compleanno.La parente dell'arrestata ha anche detto a Channel 12 che le è stato "chiesto di non parlare e di minimizzare l'incidente"."Eravamo sicuri che li avrebbero liberati rapidamente, ma ora non possiamo tacere. Siamo preoccupati per mia sorella e mio cognato", ha detto.Un altro membro della famiglia ha invece riferito all'emittente KAN che devono ancora essere contattati dal governo israeliano, il che contribuisce al loro livello di incertezza.

mondo, israele