Caso Eitan, tribunale israeliano respinge il ricorso del nonno: il bambino tornerà in Italia

Caso Eitan, tribunale israeliano respinge il ricorso del nonno: il bambino tornerà in Italia

La sentenza rimarrà comunque non esecutiva per sette giorni, periodo durante il quale i legali del nonno di Eitan potranno ricorrere alla Corte Suprema... 12.11.2021, Sputnik Italia

Il Tribunale distrettuale di Tel Aviv ha respinto il ricorso presentato dai legali di Shmuel Peleg, il nonno materno di Eitan Biran, che chiedeva di sovvertire la sentenza che disponeva il ritorno in Italia del piccolo.Confermata dunque la sentenza favorevole ad Aya Biran, la zia paterna dell'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone,Nella disposizione, i giudici confermano ad ogni modo tutta la loro "comprensione per il dolore di chi ha fatto ricorso e della nonna del minorenne", ma confermano il fatto che non c'era altra scelta che respingere l'appello. Ora gli avvocati di Shmuel Peleg avranno a disposizione 15 giorni per ricorrere, eventualmente alla Corte Suprema.Proprio per questo motivo la sentenza sospende la propria esecutività per sette giorni, con il piccolo che non potrà per il momento tornare a casa, in provincia di Pavia.C'è comunque soddisfazione da parte degli avvocati della famiglia Biran, Shmuel Moran ed Avi Chimi, i quali hanno auspicato che questo sia stato "l'ultimo passaggio prima che Eitan torni alla sua famiglia e alla sua casa in Italia". I due sono sospettati di aver ordito un "piano strategico premeditato" per rapire Eitan Biran, affidato alle cure della zia paterna Aya Biran dopo la tragedia del Mottarone.

