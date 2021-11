https://it.sputniknews.com/20211112/belgio-fanno-sesso-sullaltare-acqua-santa-e-preghiere-per-purificare-la-chiesa-dopo-laffronto-13715229.html

Belgio, coppia fa sesso sull’altare: acqua santa e preghiere per purificare la chiesa dopo l’affronto

Un uomo e una donna hanno fatto sesso su di un altare di una chiesa fiamminga in Belgio, filmandosi durante il rapporto e inviando il video tramite WhatsApp... 12.11.2021

L'altare della chiesa di Sint-Michiel, nel comune di Bree, nella provincia del Limburgo, è stato asperso con acqua santa lo scorso fine settimana, dopo che una coppia si è filmata mentre faceva sesso su di esso, secondo quanto riportato dai media locali. Ciò è stato fatto su suggerimento dei parrocchiani locali e della diocesi, che hanno anche chiesto di tenere una sessione di preghiera collettiva per riportare l'edificio allo scopo originario.Il filmato, diffuso da prima tramite WhatsApp, poi finito pubblicato sui social, mostra l'uomo e la donna non all’altare, come solitamente ci si aspetterebbe in una chiesa, per ricevere la consacrazione, ma sull’altare, per un incontro niente affatto metaforico.In settimana, la polizia del Limburgo ha di conseguenza aperto un'indagine sull’esplicito e dissacrante video, riuscendo infine ad identificare la coppia, che è stata fermata e interrogata dalla polizia.Accusati di atti osceni in luogo pubblico e diffusione di materiale pornografico, entrambi gli indagati hanno ammesso i fatti e sono stati già portati davanti al magistrato, che li ha riconosciuti colpevoli e ha imposto loro di seguire un percorso di formazione che li faccia riflettere sulle loro azioni e sull’impatto di queste per i fedeli.

