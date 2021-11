https://it.sputniknews.com/20211111/vaccini-speranza-dal-1-dicembre-terza-dose-a-40-60enni-13699929.html

Vaccini, Speranza: "Dal 1° dicembre terza dose a 40-60enni"

Vaccini, Speranza: "Dal 1° dicembre terza dose a 40-60enni"

In discussione anche la possibilità di inserire l'obbligo di terza dose per i sanitari. 11.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-11T07:31+0100

2021-11-11T07:31+0100

2021-11-11T08:42+0100

italia

vaccino

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/12811808_0:65:1440:875_1920x0_80_0_0_b608fcd8bdbde4a41adca4d68e2a36fd.jpg

"Facciamo un passo avanti: dal primo dicembre saranno chiamati a effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid anche chi ha tra 40 a 60 anni".A renderlo noto, con un annuncio durante il Question time alla Camera dei Deputati, è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, precisando che questa nuova fase coinvolgerà altri 15 milioni di italiani, compresi in questa fascia anagrafica.Il titolare della Sanità pubblica ha quindi ricordato che finora sono stati 2,4 milioni i cittadini che hanno ricevuto il richiamo:Per Speranza, che ha ricordato come ad oggi sia stato immunizzato quasi l'84% della popolazione italiana, "la terza dose è strategica per la campagna vaccinale".Verso l'obbligo di terza dose per i sanitariIntanto, sembrerebbe prendere piede l'ipotesi terza dose per i sanitari, con il ministro stesso che avrebbe avanzato la proposta di estendere l'obbligo di terza dose a medici, infermieri e odontoiatri.Al momento è stata avviata la discussione nel governo, in vista di una successiva approvazione di una norma ad hoc e, stando a quanto trapelato in cabina di regia, non sarebbero state mosse obiezioni alla proposta del ministro.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, vaccino, coronavirus in italia